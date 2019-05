Onderwijsinspectie onderzoekt torenhoge declaraties van universiteitsbaas

Onlangs bleek dat Pijpers vorig jaar voor ruim 124.000 euro reiskosten heeft gemaakt. Het grootste deel daarvan was voor een dienstauto met chauffeur. Een deel van het geld ging op aan woon-werkverkeer vanuit Pijpers’ woonplaats Zutphen, in de Volkswagen Passat van de universiteit. De rest was voor dienstreizen, waarbij Pijpers soms ook gebruikmaakte van een taxi. De bestuursvoorzitter was daarnaast geregeld in het buitenland op reis. Daar besteedde hij bij elkaar nog eens 11.000 euro.

Onderzoek

Volgens hem komt het vaker voor dat de Inspectie onderzoek doet. ,,In 2015, bijvoorbeeld, onderzocht de Inspectie de declaraties van de collegeleden van Hogeschool Windesheim in Zwolle. In 2016 is ook zo’n onderzoek gedaan bij de Universiteit Utrecht. In datzelfde jaar deed de Inspectie een declaratie-onderzoek naar alle hogescholen en universiteiten. Naar aanleiding hiervan hebben deze instellingen reglementen voor declaraties opgesteld voor de leden van de colleges van bestuur. Deze zijn vorig jaar ingevoerd. In de tweede helft van 2019 wordt door de Inspectie een onderzoek gedaan naar het hanteren van deze declaratiereglementen.’’