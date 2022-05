Onderzoek energiekosten: grote verschillen in de provincie Utrecht, gemiddelde ligt laag

COLUMN Jerry is niet te spreken over Nederland­se oorlogs­films, ‘maar toen was daar Truus van Lier’

Het is een filmcitaat dat een eigen leven is gaan leiden. Een zin vergelijkbaar met klassiekers als ‘I’ll be back!’, ‘I’m gonna make him an offer he can’t refuse’ of ‘Life is like a box of chocolates’. Carice van Houten die in Zwartboek met trillende onderkaak kermt: ‘Houdt het dan nóóit op?!’

