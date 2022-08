Onderzoek in Utrecht Lunetten: agenten in kogelwerende vesten en scooter in beslag genomen

Kogelwerende vesten

Agenten doen zondagavond in de omgeving van de locatie waar de schoten klonken volop onderzoek. Zo lopen agenten in kogelwerende vesten rond bij de voetbalvelden en zijn politiehonden aanwezig in de buurt. Ook een politiehelikopter vliegt boven de stad, vanwege het mogelijke schietincident.

Verder is in het onderzoek een scooter in beslag genomen, even verderop in de wijk op de Filipijnen. Onduidelijk is wat de tweewieler te maken heeft met het mogelijke incident.