Onderzoek liquidatie Sabee (70) afgerond; zeven verdachten in beeld

Het onderzoek naar de moord op Wout Sabee in De Meern is afgerond. Wel moeten nog meer dan tien getuigen worden gehoord, waaronder de vrouw en stiefdochter van de op 70-jarige leeftijd omgebrachte Sabee.

Rond de moord op de bekende Utrechter zijn zeven verdachten in beeld gekomen, van wie er nog vier in hechtenis verblijven. Hoofdverdachte en schutter in de omvangrijke zaak is volgens het Openbaar Ministerie Marcel D. (36, Nieuwegein). Hij zou ook de oprichter en leider zijn van de criminele organisatie die de zeven verdachten samen vormden. Deze organisatie hield zich volgens het OM jarenlang bezig met drugstransporten naar Groot-Brittannië.

In totaal zouden tussen januari 2013 en oktober 2018 tientallen transporten hebben plaatsgevonden, waarmee vele miljoenen werden verdiend. Ook Sabee, die op 24 juni 2016 in de tuin van zijn woning aan de Rijksstraatweg in De Meern werd geliquideerd, hield zich bezig met drugshandel. Voor zijn dood legde hij hierover verklaringen bij justitie af, omdat hij zou hebben geweten van conflicten in de onderwereld en omdat hij vreesde dat hem iets zou worden aangedaan, na een eerdere liquidatiepoging in 2014.

Kluisverklaringen

Bij de inhoud van deze ‘kluisverklaringen’ die na zijn dood gebruikt konden worden, zetten advocaten van de verdachten grote vraagtekens. Sabee verklaarde onder meer dat hij een conflict had met hoofdverdachte D., over geld en een zoekgeraakte partij cocaïne. Het zou gaan om een bedrag van 300.000 euro, en om 200 kilo cocaïne die kwijt was en mogelijk door Sabee zelf achterover werd gedrukt. Hij werkte als tussenpersoon bij de organisatie van D. en onderhield de contacten bij de douane. Sabee vertrouwde de politie toe dat hij via Ibrahim el M. betrokken raakte bij de organisatie en dat hij als tussenpersoon zorgde dat de heroïne en cocaïne in het Verenigd Koninkrijk terechtkwam. Ibrahim is een van de zeven verdachten in de liquidatiezaak.

De officier van justitie die betrokken was bij afspraken rond de verklaringen van Sabee blijkt te zijn overleden. Advocaat Van der Werf van hoofdverdachte D. hoorde pas onlangs over dit overlijden en wil daarom nu iemand anders horen. Hij wil zo meer te weten zien te komen over de context en de betrouwbaarheid van de ‘kluisverklaringen’ en de voorwaarden waaronder die zijn afgelegd. ,,De veiligheid van Sabee kan daar, nu hij dood is, niet meer onder lijden.’’

Ridouan Taghi

De liquidatie van Sabee zou zijn uitgevoerd in opdracht van Ridouan Taghi, de voortvluchtige topcrimineel uit Vianen, die betrokken zou zijn bij een hele serie liquidaties in de onderwereld. Hierover legde kroongetuige Nabil B. verklaringen af, waarover advocaten in de zaak-Sabee hem ook willen ondervragen.

Rond de arrestatie van de verdachten in de zaak werden eind oktober vorig jaar invallen gedaan op tien verschillende locaties. De politie nam hierbij grote hoeveelheden geld, wapens, telefoons en laptops in beslag.

Nieuwe getuigen

Advocaten dienden vandaag tijdens een nieuwe tussentijdse pro forma-zitting in de zaak verzoeken in tot het horen van een hele serie getuigen, waaronder ook de vrouw van Sabee, die kampt met een broze gezondheid. Verder zou binnen een hardloopgroep meer bekend zijn geweest over de toen op handen zijnde liquidatiepoging op Sabee. Ook daarover moeten getuigen worden gehoord.