Onderzoek naar meestgezochte crimineel Ridouan Taghi dijt uit: elf verdachten vast

Bekend was al dat de Taghi en Razzouki worden verdacht van de liquidatie op Samir Erraghib, de vergisliquidatie op Hakim Changachi en de poging Khalid H. te vermoorden. Het OM breidde die verdenking vandaag uit. Ook de moord op Ranko Skekic in juni 2016 en nog eens vier andere moordpogingen zijn daar aan toegevoegd. Daarbij gaat het onder meer om een poging Ebrahim B. te doden. Deze Utrechtse crimineel had in 2015 in een ander onderzoek naar een ‘Utrechts moordcommando’ belastende verklaringen afgelegd over Taghi en Razzouki. Ook de moord op misdaadblogger Martin Kok wordt aan de groep Taghi toegerekend, maar die zaak wordt bij een andere rechtbank gevoerd.

Bovendien heeft de politie drie nieuwe verdachten aangehouden, waaronder Zeki Razzouki, een jongere broer van de gezochte Saïd Razzouki. Een andere broer, Mohammed, zit al enige tijd vast in dit steeds maar uitdijende onderzoek. Twee andere nieuwe verdachten zijn de bekende Amsterdamse crimineel Baghad el H. Charif El A. Volgens het OM wordt nog volop onderzoek gedaan en is het niet uitgesloten dat nieuwe aanhoudingen volgen.

Voorbereiden

Tijdens de zitting las officier van justitie Cynthia de Jong voor uit nieuwe gekraakte PGP-berichten (Pretty Good Privacy) van Ridouan Taghi. Zo is hij, blijkt uit het PGP-bericht, na de moord op Erraghib druk bezig met het voorbereiden van een nieuwe moord. ‘Broertje ben top heb myn nikes aan en ben aan het jagen. Hahaha ben al dronken broertje en heb bloed nodig niks anders’. De volgende die moet ‘gaan slapen’ is volgens Taghi Ebrahim B. ‘Hy gaat slapen zodra die zyn verklaring intrekt en iedereen mag het weten hy gaat broertje fuck hem en alles hy hoeft niks in te trekken.’ Ook met de moord op Skekic lijkt Taghi blij te zijn. ‘Ha ha ha, die waterhoofd leeft niet meer, die hond heeft 5 of 6 kogels door zijn kop gekregen’.

De PGP-berichten vinden volgens het OM ondersteuning in de uitgebreide verklaringen die kroongetuige Nabil B. heeft afgelegd. Hij heeft daarbij ook over zijn eigen rol bij liquidaties verklaard. Zo wordt hij op dit moment niet alleen verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie op Changachi, maar ook van betrokkenheid bij de moord op Skekic. Zo zegt hij dat samen met Mohammed Razzouki het slachtoffer heeft geobserveerd en gaf hij zijn locaties door. Hij regelde daarnaast een safehouse voor de schutters en zorgde er daarna voor dat de kleding van de schutters werd verband. Ook wiste hij alle sporen van de schutters uit het safehouse.

PGP-telefoons

Ook geeft de kroongetuige inzicht in de gebruikersnamen van de PGP-telefoons, die voor het OM van groot belang zijn in het bewijs. Van belang is ook de handgeschreven administratie van bijnamen in de PGP-telefoons die bij Zakaria A. is gevonden. Zo heeft Taghi de bijnaam ‘KL’ van kleine, schrijft Saïd Razzouki onder de naam ‘Steen’ en noemt Zakaria el H. zich volgens deze administratie ‘Zwarte Joop’.

Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 100.000 euro uit voor de tip die leidt naar de vindplaats van Ridouan Taghi en Mohammed Razzouki; een Nederlands record.