Onderzoek naar plofkraken Duitsland in Opsporing Verzocht

Camerabeelden van de mogelijke daders van een viertal plofkraken, gepleegd in Duitsland, worden dinsdag getoond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Na een van de plofkraken crashten de daders, na een lange achtervolging, met hun gestolen Audi A6 op het Utrechtse Anne Frankplein.

Op 23 juni en op 9 juli werd er in Rheine een pinautomaat opgeblazen. Bij de plofkraak van 23 juni raakte(n) mogelijk één of meerdere daders gewond. Op 4 augustus bleef het bij een poging, dit keer in Rheine-Mesum. Op 25 juli vond de achtervolging plaats vanuit Duitsland, nadat de plofkrakers in Wesel een pinautomaat hadden opgeblazen.

Achtervolging

Tijdens de vluchtpoging maakten de criminelen gebruik van een snelle Audi A6. Deze auto werd eerder gestolen, waarna er gestolen Duitse kentekenplaten op werden gezet. Na de plofkraak scheurden ze via de A3 terug naar Nederland. De Duitse politie kreeg de Audi in het vizier en waarschuwde de Nederlandse collega’s, die met enkele auto’s en een helikopter de achtervolging inzetten. Uiteindelijk verloren ze in Utrecht de Audi uit het oog. De auto werd leeg teruggevonden op het Anne Frankplein. Daar bleek dat de daders waren gecrasht.

Camerabeelden

In samenwerking met de Duitse politie onderzoekt de recherche de vier plofkraken. Het vermoeden is dat eenzelfde dadergroep verantwoordelijk is voor de vier kraken. De camerabeelden die in het tv-programma getoond worden, zijn onder andere van de bank en beelden van de politie.

Opsporing Verzocht is dinsdag 14 november te zien om 20.30 uur op NPO1