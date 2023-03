Onderzoek wijst uit: biodiversiteit rondom Utrecht is sterk verbeterd (maar het kan nóg beter)

De biodiversiteit van sloten rond de stad Utrecht is fors verbeterd, dat blijkt uit onderzoek van kennisorganisatie Floron. Oorzaak is dat boeren zorgvuldiger zijn omgegaan met baggeren, mesten en maaien in en langs de watergangen.