Onderzoekers Universiteit Utrecht doen dinosaurusvondst op het Schotse eiland Eigg

Het bot is iets meer dan een halve meter lang en werd gevonden in een rotsblok langs het water. Door toedoen van de zee was het bot flink beschadigd, maar er was genoeg van over om te onderzoeken. ,,We wilden natuurlijk weten van welk dier het kuitbeen afkomstig was”, vertelt de Utrechtse onderzoeker Holwerda. ,,Aanvankelijk dachten we aan een langnekdino, want het merendeel van de botten van het nabijgelegen Skye was ook afkomstig van langnekken.”



Het bleek niet om een langnekdino te gaan. ,,De meeste dino’s groeiden heel snel, maar van dit kuitbeen bleek dat het om een jong en langzaam groeiend dier ging. Langzame groei is kenmerkend voor stegosauriërs.”



Verder onderzoek moet uitwijzen of het daadwerkelijk om een stegosauriër gaat.