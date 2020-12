Onderzoekers voelen zich 'kind in de snoepwinkel' bij massagraf vol eeuwenoude skeletten: 'Dit is spannend en uitdagend’

Binnenkijken bij... Wil­lem-Alex en Jolien wonen in een oude kerk, zelfs het collecte­zak­je hangt nog aan de muur

17 december Willem-Alex Jansen en Jolien Kienhuis kregen in 2018 de kans om de kerk van het Apostolisch Kerkgenootschap aan de Bernhardstraat in Nijkerk te kopen. Inmiddels is het kerkje compleet getransformeerd tot woonhuis voor het stel.