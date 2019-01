Ondiep voetbalt straks op Sportpark Wesley Sneijder

Het sportpark is de thuisbasis van voetbalclub DHSC, een fusieclub die onder meer voortkomt uit DOS. Hier is Sneijder ooit begonnen met voetballen. Sneijder: ,,Hoewel ik al een tijdje in het buitenland woon en werk, is mijn hart altijd rood-wit van de stad Utrecht gebleven. Ik ben er daarom heel trots op dat in ‘mijn’ Ondiep een sportcomplex naar mij wordt vernoemd. Dat het een idee is van een groep betrokken buurtbewoners, maakt het voor mij nog meer bijzonder. Ik hoop dat hiermee heel veel mensen - vooral kinderen en jongeren - worden gestimuleerd om te gaan sporten.’’

Het initiatief komt uit de koker van de wijkraad Noordwest. Voorzitter Gerard van Wakeren reageert enthousiast. ,,We kunnen bijna niet wachten op het feestelijk moment waarop de naam wordt onthuld. Dat feest gaan we nu voorbereiden met alle betrokkenen en Wesley Sneijder zelf.” Wijkwethouder Klaas Verschuure is ook blij met het initiatief. ,,Ik vond het direct een sympathiek idee, dus hebben we gekeken naar de mogelijkheden en uiteraard ook de mening van Wesley zelf gevraagd. Ik ben blij dat we een mooie plek hebben gevonden om naar hem te vernoemen.’’

Voedselbank

Onlangs was Sneijder nog in Ondiep om 120 voedselpakketten uit te delen aan wijkbewoners. Sneijder deelde die hoogstpersoonlijk uit. ,,Dit is de wijk waar ik vandaan kom. Ik weet hoe moeilijk het leven hier voor sommigen is. Je moet er zelf wat van maken. Ik vind dat wij, die het beter hebben dan gemiddeld, wat terug moeten doen. Daarom ben ik hier.’’

Vernoemingen