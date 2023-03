Ongeluk op spoor bij Maarn, gestrande reizigers met bussen vervoerd

Daar is ie dan! Gemeente Utrecht kondigt fietspar­keer­ver­bod aan voor stationsge­bied

Het was even wachten, maar daar is ie dan: in het stationsgebied geldt vanaf vandaag, vrijdag 10 maart, een fietsparkeerverbod. Fietsen die niet in een stalling of rek staan, zullen geleidelijk worden verwijderd.