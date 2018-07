Ongetraind de vierdaagse lopen voor gouden kruisje voor zieke vriend

Spookrij­den voorkomen? Weg aanpassen is geen optie

10:18 Hoe voorkom je dat automobilisten in de file gaan spookrijden om van de snelweg af te komen, zoals gisteren op de A2 bij Utrecht gebeurde? De weg aanpassen is geen optie, zegt Rijkswaterstaat. Je moet immers in noodgevallen ook via een oprit de snelweg afkunnen.