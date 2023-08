Ongeval op afrit A2 bij Nieuwegein, motorrijder overleden

Met Flamingo erbij heeft FC Utrecht meer keuzes, maar op Feyenoor­der Hendriks wordt met smart gewacht

Met de vers gepresenteerde Ryan Flamingo (20) heeft FC Utrecht achterin weer een extra optie. Zondag, wanneer SC Heerenveen de tegenstander is in Galgenwaard, zit de van het Italiaanse US Sassuolo overgekomen speler voor het eerst bij de selectie.