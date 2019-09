Onnodig linksrijden? Navigatie gaat vertellen dat je naar rechts moet

Agenda Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:23 Vorige week donderdag was ze nog in Utrecht bij de jubilerende stichting Kindertelefoon, vandaag is Koningin Máxima vanaf een uur of 10 aanwezig bij het congres Kom uit je schuld. Die bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van de Koninklijke Nederlandse Munt. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ook aanwezig en organiseert het congres dat zich richt op mensen die werkzaam zijn in de schuldhulpverlening.