Onrust op de grootste journalistenschool van Nederland

28 en 29 oktober Wat gebeurt er dit weekend in Utrecht?

9:00 Dit jaar is het precies 25 jaar geleden dat de eerste lichtjes in de IJsselsteinse zendmast werden gehesen. Hiermee was de grootste kerstboom van de wereld een feit. Om dit heuglijke feit te vieren, heeft Museum IJsselstein een tentoonstelling ingericht. Deze wordt vanmiddag geopend. Hier zijn onder andere de verschillende generaties lampen te zien die de Gerbrandytoren al jaren tot een verlichte kerstboom maken, aangevuld met info en foto's.