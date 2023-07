Ontdek provincie Utrecht zonder auto: gratis OV-abonnement voor 66-plussers

Hier in in de stad worden ruim 250 Oekraïners opgevangen (én ze kunnen naar FC Utrecht kijken)

De Oekraïense vluchtelingen die vanaf volgende week hun intrek nemen in een oud kantoorpand naast de Galgenwaard in Utrecht krijgen daar een fijne bonus bij: vanaf de vijfde verdieping kijken ze zo het stadion in om de verrichtingen van de plaatselijke FC te volgen.