Ontknoping KPN eDivisie vindt plaats in Utrecht: kampioen verdient 50.000 euro

Regenboog­ze­bra­pad na 10 jaar nog van even groot belang, maar verdient volgens GroenLinks nieuw jasje

Utrecht had tien jaar geleden de primeur. Als eerste in Nederland kreeg de stad een zebrapad in de kleuren van de regenboogvlag. Volgens de initiatiefnemer van destijds is er alle reden om de oversteekplaats ‘een nieuw jasje te geven’.