Ontruiming was om nephandgranaat

Het projectiel werd gevonden bij een auto die kort daarvoor bij een aanrijding betrokken was. De bestuurder was vervolgens doorgereden. Agenten zagen de handgranaat liggen en ontruimden uit voorzorg de woningen. De ingeschakelde De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) concludeerde na onderzoek dat het om een nephandgranaat ging.

De bestuurder reed vervolgens de Paramaribostraat in, stapte uit en rende weg. Agenten hielden hem op de Kanaalweg aan. Bij het onderzoek rondom de vluchtauto stuitte de politie op handgranaat die later nep bleek te zijn. In de auto werd inbrekersgereedschap gevonden. Nadat duidelijk was dat er geen gevaar was, konden de bewoners kort na middernacht naar huis.