Ontslagen ambtenaar Willem Z. hackte riolering in Lopik

Centraal in de Utrechtse rechtbank donderdag stond de vraag of de laptop van Z. is gebruikt bij het hacken van het riool in Lopik. Z. houdt vol dat hij die draagbare computer lang daarvoor had ingeleverd bij de gemeente, zijn werkgever.

In november en in januari werden belangrijke bestanden in het computersysteem van de gemeente Lopik vernietigd. Ambtenaren konden hierdoor de rioolpompen niet bedienen, waardoor het gevaar ontstond dat het riool in Lopik zou overstromen. Het OM beschuldigt Z. ervan te hebben ingebroken in het systeem. De officier voegde daar op de zitting nog aan toe dat ook een fraude-onderzoek loopt tegen deze verdachte.

Justitie kwam Z. op het spoor omdat via zijn computer is ingelogd bij de gemeente. Volgens de technische recherche zijn er honderden pogingen gedaan om in te loggen met dit apparaat. Dat spoor leidde ook naar het IP-adres van de woning van de verdachte in Bergambacht en naar familieleden in Zwartsluis.

Staande voet

De verdachte vertelde dat hij anderhalf jaar geleden na een integriteitsonderzoek op staande voet werd ontslagen. Hij moest alles achterlaten op zijn werkplek. Die laptop heeft hij daarna nooit meer gezien, hield hij vol. Zijn advocate vroeg om de systeembeheerder van de gemeente Lopik te vragen wat met die computer is gebeurd. Dat verzoek wees de rechtbank toe. Ook een aantal agenten moeten de komende maanden technische vragen van de advocate en de verdachte beantwoorden.

De gemeente Lopik was niet bereikbaar voor een reactie.