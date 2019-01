Ontsnapte patiënt psychiatrische kliniek Den Dolder gevonden in Soest

Wrevel over duurdere renovatie sportpark Park­hout-Zand­veld in Nieuwegein

12:40 Vijf fracties uit de Nieuwegeinse gemeenteraad dienen morgen een motie van treurnis in over de renovatie van sportpark Parkhout-Zandveld in Nieuwegein Zuid. Christen Unie, D66, VSP, Ieders Belang en Groep Verdam zijn boos over het vastlopen van de nieuwbouwplannen en de communicatie daarover.