Ontsnapte, Spaanse adoptiehond Pico zwerft nu al drie maanden in de bossen: ‘Pak hem bij zijn riem als je hem ziet’

Motortoer­tocht uit protest tegen ‘discrimi­ne­rend’ afsluiten van dijkwegen

20 september Niet in een lange sliert, maar wel in het gelid reden zondag diverse groepen motoren op de A12 op en neer tussen De Meern en Den Haag. Ze reden een ‘ride out’, een motortoertocht, uit onvrede over het afsluiten van dijkwegen, dorpen en wegen voor motoren en daarmee het inperken van hun vrijheid.