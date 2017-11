Ontwikkelaars voeren druk op: leg datum sluiting tippelzone vast

Het eigenarencollectief dat wil bouwen in de Merwedekaanalzone in Utrecht heeft in een brandbrief aan de gemeenteraad ‘ernstige zorgen’ geuit over de uitgestelde sluitingsdatum voor de tippelzone aan de Europalaan. De ontwikkelaars willen dat de raad op korte termijn alsnog een besluit neemt over de definitieve beëindiging van de prostitutiestrook.

Het consortium van bouwers, dat samen met de gemeente plannen heeft om 6.000 tot 10.000 woningen te bouwen, voelde zich op z’n zachtst gezegd overvallen toen het college afgelopen september na weken van verhitte debatten afzag van de geplande verplaatsing van de tippelzone. Met dit besluit kwam ook de afgesproken sluitingsdatum van 1 januari 2020 in het geding.

Omdat de gemeenteraad eind september besloot een definitieve sluitingsdatum voorlopig nog niet vast te leggen, voeren de bouwers de druk op de politiek nu op. ,,Het handhaven of tijdelijk handhaven met uitfaseren, leidt tot directe vertraging en stagnatie’’, zo schrijven zij in de brief. ,,Dit betekent dat de grote woningbehoefte die nu al in Utrecht bestaat, pas later ingevuld kan worden.’’

Extra kosten

De bouwers waarschuwen dat vertraging van het proces door het langer openhouden van de zone leidt tot ‘aanzienlijke financiële (extra) kosten en uitstel van de bouw’. ,,Daarnaast betekent dit dat de planontwikkeling en branding van het gebied met onzekerheden te maken krijgt, wat afbreuk doet aan het imago, vertrouwen en de bereidheid om voorinvesteringen te doen.’’

Volgens de ontwikkelaars was de beoogde sluitingsdatum van 1 januari 2020 al aan de late kant. Bij voorkeur beginnen zij al in 2019 met de werkzaamheden in en rond het gebied. De ontwikkelaars wijzen de raadsleden er ook op dat de afwerkplek op de belangrijkste (toekomstige) oost-westverbinding voor langzaam verkeer ligt en midden in het te ontwikkelen autovrije Merwedepark.

Het een of het ander

CDA-raadslid Bert-Jan Brussaard begrijpt de oproep van het eigenarencollectief goed. ,,Dit is precies waar we voor gewaarschuwd hebben. Het college hinkt op twee gedachten. Als je geen sluitingsdatum voor de tippelzone kan noemen, dan moet je ook accepteren dat je voorlopig niet kan ontwikkelen in dit gebied. Het is het een of het ander. Er moeten keuzes gemaakt worden.’’