Ontzetting in Utrechtse wijk Kanaleneiland na steekpartij bij theehuis: ‘Leek een soort straatgevecht’

COLUMN Marieke fietst in de spits in de Utrechtse binnenstad: ‘Dat is behalve mooi, ook intens’

Omdat ik dit schooljaar in de binnenstad van Utrecht lesgeef, spitsfiets ik daar nu ook. Ik verdwaalde al drie keer, omdat ik was afgeleid door de ochtendschoonheid van de stad. Maar ook omdat al die oude straatjes zo op elkaar lijken. Het lijkt wel alsof ik nu pas écht besef hoe mooi onze stad is. Telkens als de Domkerk opdoemt, maakt mijn hart een sprongetje.