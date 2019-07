Onvergetelijke avond: Ilse (19) van G-team uit Vleuten reikt Johan Cruijff Schaal uit aan Ajax

De afvaardiging van PVCV was door voetbalbond KNVB uitgenodigd voor de wedstrijd Ajax-PSV, als blijk van waardering voor de inspanning die de Vleutense club pleegt voor kinderen die geen aansluiting vinden binnen het reguliere voetbal. Ilse, sinds drie jaar een stoere verdediger in het G-team, ging samen met haar broer naar het stadion. Haar ouders bleven thuis. Zij moesten inpakken voor de vakantie.



Samen met haar teamgenoten mocht Ilse voor de wedstrijd de Ajax-vlag op het veld leggen. In de rust mochten de voetballers met een G-team uit Brabant penalty’s nemen. ,,Ilse scoorde uiteraard,’’ zegt haar moeder Marieke Philippi. Het hoogtepunt van de dag kwam na afloop van de wedstrijd. Vooraf was afgesproken dat PVCV bij winst van Ajax de Johan Cruijff Schaal mocht uitreiken. Bij winst van PSV was deze eer weggelegd voor de spelers van het Brabantse G-team.