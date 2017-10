Onvoldoende belangstelling voor nieuwe progressieve partij in Lopik

D66 heeft negen leden in Lopik, maar vindt zichzelf daarmee te klein om een lijst op te starten. GroenLinks heeft geen leden in Lopik en de SP ook niet meer, sinds het initiatief om een plaatselijke afdeling op te richten een paar jaar geleden gestrand is.

Kieslijst PvdA

De PvdA is nog hard bezig met haar kieslijst. „We hebben in elk geval goede nummers 3 en 4 nodig, naast de huidige raadsleden Ron van den Berg en mijzelf”, zegt PvdA-fractievoorzitter Rik Dekker. „Iedereen die geïnteresseerd is mag zich bij ons melden.”

Een groep politiek geïnteresseerde vrijwilligers startte in juli een onderzoek naar de interesse in het oprichten van een nieuwe progressieve partij in de gemeente. Het initiatief was ingegeven door de onzekere toekomst en geslonken aanhang van de PvdA en de mogelijke komst van een PVV-fractie in Lopik. Over dat laatste geeft de PVV, die nog bezig is met kieslijsten in de gemeenten waar ze mee wil doen, nog geen uitsluitsel.