Onzeker of Utrecht kan deelnemen aan wietexperiment

Het is nog allerminst zeker of Utrecht mee kan doen met een door de overheid geleid wietexperiment. Dat bleek vanmorgen na een overleg van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op het Utrechtse Stadskantoor, waar ook wethouder Victor Everardt (D66, volksgezondheid) bij aanwezig was.

In het nieuwe regeerakkoord staat dat de overheid een proef met gereguleerde wietteelt wil toestaan in zes tot tien gemeenten in Nederland. Uit het experiment moet blijken of de criminaliteit in die gemeenten afneemt en of de wiet minder schadelijke stoffen bevat. Dit experiment is tot groot genoegen van de Utrechtse wethouder Everardt die al jaren deze mogelijkheid - met het oog op volksgezondheid en het tegengaan van criminaliteit - bepleit.

Tot nog toe hield het kabinet de plannen steeds tegen. Maar de nieuwe regering wil nu wel ‘één uniform experiment’ toestaan in zo’n tien middelgrote gemeenten. Utrecht heeft zich als een van de eersten aangemeld, maar er staan meer gemeenten in de rij dan er mee mogen doen. ,,We hebben afgesproken geen wedstrijd tussen gemeenten te organiseren’’, zegt Everhardt. ,,Maar natuurlijk, wij willen meedoen en dat blijven we bepleiten.’’

Wethouder Victor Everhardt. © Angeliek de Jonge

Volgens de wethouder zou Utrecht zo kunnen starten, omdat dit de afgelopen jaren al is voorbereid met de zogenoemde Social Cannabis Club. Het doel van de wietclub is om in clubverband onder toezicht van de gemeente of landelijke overheid voor een kleine groep leden legaal cannabis te kweken. Voordeel is dat de cannabis hierbij gecontroleerd kan worden op kwaliteit en sterkte.

Criteria

De burgemeesters en wethouders van de VNG hebben afgesproken de komende tijd eerst met het kabinet in overleg te gaan over de criteria van de experimenten. Pas daarna wordt de vraag gesteld welke gemeenten of regio’s mee kunnen doen. De VNG zou het liefst een zekere mate van variatie in de experimenten willen aanbrengen om te kunnen onderzoeken wat het beste werkt, maar het is de vraag of de overheid die diversiteit wil toestaan.