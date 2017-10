Onzichtbare maatregelen bij werkzaamheden A27 maken iedereen blij

Het krioelt van de oranje mannetjes langs en op de A27 tussen Groenekan en Hilversum. Overal lijkt er tegelijkertijd te worden gewerkt. De automobilist die 's ochtends van Utrecht naar het noorden rijdt, ziet dat de werkzaamheden steeds minder intensief worden bij het naderen van Hilversum. Ter hoogte van Hilversum rijdt de automobilist zelfs over gloednieuw asfalt. Volgens Brinkman is dat een van de geheimen van de aanpak van de A27: er wordt tegen de stroom in gewerkt. Dat heeft een positief effect op de automobilist. Vanaf de start van de werkzaamheden rijdt de weggebruiker alleen maar de bouwput uit.

Verbreding

In 2006 werd voor het eerst serieus werk gemaakt van de verbreding van de A27. Het stuk snelweg maakt deel uit van de draaischijf van Nederland, zoals de driehoek van snelwegen van A27, A1 en A28 wordt genoemd. In 2015 werd het tracébesluit getekend. Daarin werden volgens Brinkman drie hoofdthema's opgenomen: De weggebruikers moesten tevreden zijn, de natuur moest tevreden zijn en de omwonenden moesten tevreden zijn. Vanaf dat moment zijn er plannen bedacht om te voldoen aan die hoofdthema's. Iedereen ziet dat er wordt gewerkt, maar niet wáárom er zo wordt gewerkt.

Een mooi voorbeeld is volgens Brinkman de tijdelijke schermen die zijn geplaatst ter hoogte van bepaalde werkzaamheden. Voor de verbreding van de A27 moesten geluidsschermen worden verwijderd. Die zijn vervangen door tijdelijke schermen tussen de rijbaan en het werkgebied. De omwonenden hebben op die manier geen geluidsoverlast van het verkeer en de automobilist wordt niet afgeleid door de werkzaamheden.

Het terugbrengen van de snelheid naar 90 kilometer per uur en tóch drie tijdelijke rijstroken ter beschikking hebben, is volgens Brinkman ook een voorbeeld van een onzichtbare maatregel. ,,Nu is de doorstroming bijna net zo goed als van vóór de start van de werkzaamheden'', vertelt Brinkman. Een matrixbord dat de reistijd van Utrecht naar Eemnes aangeeft, bewijst dat er nauwelijks vertraging is. Alles dat moet worden aan- en afgevoerd voor de werkzaamheden wordt bovendien via de A27 gedaan zodat de provinciale en lokale wegen niet worden belast.

Langs de snelweg worden veel palen de grond in gebracht als fundering. Met name in het deel net boven Utrecht, is een fundering noodzakelijk. ,,Maar niemand staat erbij stil dat ze worden geschroefd of geduwd en niet worden geheid om geluidsoverlast te voorkomen. Je hoeft als omwonende niet je bed uit te trillen'', legt Brinkman uit. En alleen daar waar nodig, worden er palen gebruikt. Bij Hilversum is dat bijvoorbeeld door de bodemgesteldheid niet nodig.

Natuurbehoud

De natuurbehoud speelt ook een belangrijke rol bij het project. Volgens Brinkman zijn er voorafgaand aan de werkzaamheden ecologen in de weer geweest in de bermen van de snelweg om te inventariseren wat er allemaal te vinden is aan bijzondere flora en fauna. De bermen zijn eerst afgezet met plastic zodat salamanders, hagedissen en hazelwormen niet konden ontsnappen. Vervolgens zijn ze weggehaald en elders weer uitgezet. De ovonde bij Bilthoven krijgt bovendien dassentunnels en een portaal over de snelweg krijgt een toegang voor boommarters.