Ooievaars in Westbroek zitten vol met ons afval: ‘Ze zien het verschil niet’

Op zoek naar een date, maar geen zin in een datingapp? Waag een bezoekje aan de Liefdesfa­briek!

Op zoek naar de ware maar uitgekeken op datingapps? Probeer dan je geluk in De Liefdesfabriek, op 14 februari in de Gelderlandfabriek in Culemborg. Het wordt het eerste live-event van Wooing, het platform dat potentiële partners op ouderwetse wijze met elkaar in contact brengt.

