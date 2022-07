Ooit was dit het gemeentehuis van Oudenrijn, nu is het een woning in de Utrechtse wijk De Meern

Het is in Utrecht lang niet zo droog geweest en dat kan voor grote problemen gaan zorgen

Het is al jaren niet meer zo droog geweest in de regio Utrecht en dat is goed terug te zien in de rivieren. Als dit nog even aanhoudt, ontstaan er misschien grote problemen. ,,Zit er nog genoeg zuurstof in het water voor de vissen? Kunnen we nog zoetwater pompen naar het Amsterdam-Rijnkanaal?”

24 juli