Ook Chelsey (4) oefent nu online het alfabet: honderden laptops voor kinderen uit Utrechtse gezinnen met lage inkomens

Sinds Chayenne (31) alleenstaande moeder is, heeft de Utrechtse geen computer meer in huis. Die werd extra gemist door het sluiten van de scholen. ,,Ik heb een pedagogische achtergrond en werkte in de kinderopvang. Maar op een gegeven moment was ik ook wel door mijn creativiteit heen. Met de laptop kan mijn dochter schoolopdrachten doen, skypen met vriendinnetjes en dansles volgen. En samen oefenen we het alfabet met filmpjes.’’