Ook crisis in De Bilt, dus trekt de gemeente 2,5 miljoen uit voor armoedebestrijding én een belastingcadeautje

Geduld van exploitant omstreden golfbaan is op: ‘Steeds maar weer uitstel kost mij tonnen’

Exploitant Jolmer de Haas van het nieuwe golfcentrum in het Noorderpark is het wachten zat. Hij eist dat de gemeente De Bilt binnen twee weken over de brug komt met zijn aangevraagde exploitatievergunning. ,,Dit gekrakeel en iedere keer uitstel kost ons tonnen. We moeten de opening nu weer een maand verschuiven.”

