Ook De Bilt maakt excuses voor slavernijverleden, maar niet iedereen staat hierachter

Stedelijk museum Vianen winnaar van Utrechtse Erfgoed­prijs: bewustma­ken van slavernij­ver­le­den

Het Stedelijk Museum Vianen wint de Utrechtse Erfgoedprijs. Zij ontwikkelen een project rondom het boek van Lianne Damen over het slavernijverleden in Suriname, gekoppeld aan Vianen: ‘De Smeekbede’. Het doel van het project is om middelbare scholieren bewust te maken over het slavernij- en koloniaal verleden.

19 december