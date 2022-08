Ook de wethouder van Economische Zaken zegt het: geen ambitie voor Tour de France Femmes in Utrecht

Utrecht geeft Vuelta een magische glans: ‘Op alle plekken beleving, 23,3 kilometer feestvreug­de’

De Vuelta is in alle opzichten geslaagd, vinden nauw betrokkenen. Niet alleen heeft Utrecht zich wereldwijd op de kaart gezet en deed het enthousiasme van het publiek denken aan de Tourstart. ,,Dit was echt waar we met z’n allen behoefte aan hadden.”

21 augustus