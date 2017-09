Ook deel provincie Utrecht onder de rook van Belgische kerncentrale Doel

De tabletten zijn bedoeld om in te nemen na een incident waarbij radioactiviteit is vrijgekomen. Ze voorkomen dart radioactieve stof zich ophoopt in de schildklier en vervogens kanker veroorzaakt. Eerder kregen al inwoners net rond recatoren in Doel, Borssele, Petten en het Duitse Emsland de tabletten uitgereikt. Nu is een wijdere cirkel van 100 kilometer rond de installaties aan de beurt. Daarbij is het jodium alleen bedoeld voor mensen jonger dan achttien jaar.