Ook Desto-bal verdwenen van herdenkingsplek 24 Oktoberplein

De gemeente Utrecht heeft twee ‘signalen’ gekregen dat enkele spullen die bij de herdenkingsplek zijn neergelegd er nu niet meer liggen. Het gaat om de shirts van FC Utrecht en de bal van DESTO. ,,Als het inderdaad zo is dat er spullen weggenomen zijn, is dit onacceptabel en zeer te betreuren‘’, zegt een gemeentewoordvoerster. ,,We gaan met de eigenaren van de spullen die ontbreken in gesprek en we doen ondertussen een dringend appèl: leg of breng de spullen terug.”