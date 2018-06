Ook in hoger beroep drie jaar cel en tbs voor doodsteken vrouw bij Rabobank Utrecht

De 32-jarige Lucasz S. is ook in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van drie jaar en tbs met dwangverpleging, voor het doodsteken van de 41-jarige Corrie van den Brink voor het kantoor van de Rabobank in Utrecht.