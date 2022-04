Ook Jerry wil een 'kampeermiddel’: ‘Met kunstgras matje en een pruttelende koffiekan’

Maar goed, een kampeermiddel, zo deduceerde ik uit de woorden van mevrouw Van de Grift, is een tent, caravan of vouwwagen: ‘Dat koop je niet zomaar even en wil je dan ook blijven gebruiken.’ En omdat ik pas sinds gisteren weet wat een kampeermiddel is en er daarvóór dus geen bestemming voor had, heb ik er zelfs in de coronatijd geen aangeschaft. Plotseling had ik daar enorm spijt van.