Ook tegenstanders windturbines Vianen hebben interesse in aandelen

Initiatiefnemer Jos van Oosten mikt op 2.000 deelnemende gezinnen en 100 bedrijven uit de regio om de 19.000 aandelen, onder de naam Wiekslag af te nemen. Daarmee krijgen ze vijftien jaar recht op circa 500 kilowattuur, als het hard waait zelfs wat meer. Een Wiekslag gaat ongeveer 400 euro kosten, denkt Van Oosten. Op de exacte bedragen wordt nog druk gerekend, in samenwerking met eigenaar Eneco. ,,De planning is om voor kerst een concreet aanbod te hebben liggen’’, aldus Van Oosten. Hij is tevreden met de vooraanmelding van 100 mensen. ,,We hebben nog niet eens echt ruchtbaarheid gegeven aan het initiatief.’’

Weerstand

Tegen de turbines die de afgelopen maanden werden gebouwd in de zuidelijke oksel van de A2 en de A27 was de afgelopen jaren veel weerstand van omwonenden, vooral uit Hagestein. Het delen van de opbrengst van de windmolen is een van de manieren om meer draagvlak voor de windturbines te creëren. De gedachte is dat bij omwonenden minder weerstand is tegen de turbines als ze er ook de vruchten van plukken. Dat lijkt te werken. Van Oosten: ,,Onder de belangstellenden zijn ook notoire tegenstanders. Er zijn mensen die zeggen: ‘Ik was tegen, maar nu ze er toch staan, wil ik er wel in delen.’ Het is wel boeiend om dat proces te zien.’’