Ook tweede slachtoffer beknelling bij Beatrixsluis uit benarde positie bevrijd

Een van de mannen werd al snel bevrijd door de brandweer en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het bevrijden van de tweede man duurde langer. Hij zat met een voet vast ter hoogte van de bovenste toren van de sluis. Een speciaal team, het Specialisme Technische Hulpverlening (STH), is ingeroepen om de man te bevrijden. Uiteindelijk kon hij, met enige moeite, zelf naar de ambulance lopen.

Voordien was gekeken naar verschillende opties om hem uit zijn benarde positie te bevrijden. Het contragewicht moest worden opgetild of de betonlaag rondom de voet van de medewerker moest worden verwijderd. Het team besloot eerst het contragewicht te zekeren en daarna de betonlaag om de voet weg te boren.

Het contragewicht van een sluisdeur is het tegengewicht dat ervoor zorgt dat de sluisdeur omhoog kan worden gehesen. Normaliter loopt dit gewicht tussen twee geleiderails en is het bevestigd aan kabels. Vanochtend was dit niet het geval en is het gewicht een stuk naar beneden gevallen. Daarop is het scheef in de geleiderails terechtgekomen. Er moest eerst worden voorkomen dat het gewicht verder naar beneden valt. Daarna kon de reddingsactie van de man worden voortgezet.