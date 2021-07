Ook Utrechtse dijken worden gecontroleerd: ‘Een gat bij óns in de dijk zet half west-Nederland onder water’

Het water komt en op deze camping worden caravans weggehaald: ‘Zodat ze niet naar Rotterdam dobberen’

16 juli Terwijl Limburg vecht tegen het hoge water, worden er stroomafwaarts in Utrecht ook al maatregelen genomen. Zoals op camping Clementie in Vianen, pal aan de oevers van de Lek. ,,We nemen geen enkel risico.’’