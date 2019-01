Oordopjes zijn oké, maar Hogeschool Utrecht wil géén condooms in automaten

PollSchoolSupply mag op de Hogeschool in Utrecht wél automaten neerzetten met allerlei handige producten voor studenten, maar condooms horen daar volgens de school niet bij. Het bedrijf is gesommeerd de voorbehoedsmiddelen er weer uit te halen.

In de automaat zitten ook andere producten die niets met onderwijs te maken hebben, zoals pijnstillers en verzorgingsproducten. Dat is voor de HU geen punt, maar condooms zijn niet welkom in de automaten. ‘Dit product past niet bij de Hogeschool. Studenten zijn vrij om deze producten aan te schaffen, maar Hogeschool Utrecht gaat hier niet in voorzien’, staat in een mail van de school aan Schoolsupply.

Verkeerd signaal

De leverancier van de condooms, Safe Shops, is verbaasd over het standpunt van de school. ,,Ik vind dit zorgelijk’’, zegt eigenaar Richard Spooren. ,,Voorbehoedsmiddelen zijn bij uitstek belangrijk voor jongeren in deze leeftijdscategorie. Je zendt hier volgens mij een verkeerd signaal mee uit.’’

Ook Kevin de Krieger, mede-eigenaar van SchoolSupply, is niet blij met het besluit van de Hogeschool. ,,We vullen de automaten aan de hand van de behoeftes van de studenten. Het idee is ontstaan, omdat ook studenten het erg druk hebben en we ze het gemakkelijk willen maken door op school producten te verkopen waarop ze soms misgrijpen. Stel dat je tot vrijdagavond laat aan het studeren bent. Je wilt daarna meteen gaan stappen, maar je hebt geen condooms op zak. Dan is dit een ideale oplossing.’’

Seks stimuleren

De Krieger wil de Hogeschool niet te zeer afvallen over het besluit condooms te weren. ,,We mogen de automaat daar namelijk gratis neerzetten. Maar we weten dat er behoefte aan is en het is ook niet zo dat we seks op deze manier stimuleren.’’