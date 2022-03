Oorlog en klimaatbesef: terrasverwarming steeds minder vaak aan in Utrecht

Utrecht Landschap kocht in 95-jarig bestaan al 5800 hectare natuur: ‘Mag niet verloren gaan’

Door actief natuur en erfgoed aan te kopen, heeft Utrechts Landschap in 95 jaar ruim 5800 hectare verkregen. Utrechts Landschap heeft in al die jaren een belangrijke rol gespeeld in het veilig stellen van natuur. Deze maand bestaat de stichting 95 jaar.

15:39