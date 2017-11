Oorzaak grote brand in Breukelen is 'raadsel'

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

10:56 De Rooie Vrouwen van de PvdA houden vandaag in het stadhuis van Utrecht aan de Korte Minrebroederstraat vanaf 13.00 uur het jaarlijkse Rooie Vrouwen Festival. Het thema is Vrouwen NU, voor LATER. Onder andere Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul, PvdA-voorzitter Nelleke Vedelaar, Europarlementariër Agnes Jongerius en diverse lokale politici maken hun opwachting om over dit onderwerp met elkaar en met de bezoeker te praten.