Op de tast naar de trein op Utrecht Centraal

VideoVoelen waar de lift is of waar de incheckpoortjes zitten op Utrecht Centraal. Het kan nu met een ‘voelbare stationsplattegrond’ voor reizigers met een visuele beperking. Jos Sprenkels (45) uit Zeist, neemt samen met zijn geleidehond de proef op de som.

Sprenkels is blind en reist dagelijks met de trein door het land voor zijn werk als trainer bij een bedrijf dat hulpmiddelen biedt voor slechtzienden. In een redelijk rustige stationshal op Utrecht Centraal zal hij de hardplastic maquette op

A3- formaat testen. ,,De kaart voelt groot, gedetailleerd en is niet meeneembaar’’, is zijn eerste reactie. ,,Wat ik knap gemaakt vind is de trap, die hebben ze echt laten voelen als een trap.’’

Wegennet

Op het station ligt een wegennet van blindegeleidelijnen die volgens Sprenkels het belangrijkst zijn. ,,Het voordeel van de voelbare plattegrond is dat ik ook een globale indruk krijg van de stationshal. Dat het hier groot is, kan ik wel horen maar waar de winkeltjes zijn en waar de nieuwe busplatforms zitten kan ik nu veel beter plaatsen.’’

Jos Sprenkels (45) uit Zeist neemt de proef op de som.

Met de kaart in de hand loopt Sprenkels de servicewinkel van Prorail, aan de centrumzijde van het station, uit. In de hal stopt hij even om zich, aan de hand van de plattegrond, te oriënteren. Met zijn hand gaat de Zeistenaar over de plattegrond. ,,Hier zitten de winkels en hier voel ik de roltrappen, daar moet ik wegblijven want de hond mag daar niet op. Laten we naar spoor 3 lopen. Dan moet ik eerst door de incheckpoortjes om vervolgens hier -Sprenkels wijst naar de lift die hoort bij perron 1 tot 4- naar beneden te gaan.’’

Felle kleuren

De kaart heeft behalve reliëf en braille ook allerlei felle kleuren voor mensen

die slechtziend zijn. Ook voor mensen die kunnen zien is het daardoor een hele overzichtelijke en toegankelijke kaart. Aangekomen bij de lift plaatst Sprenkels de plattegrond tegen de glazen liftschacht. ,,Dit zou een perfecte plek zijn om de plattegrond op te hangen, de liftschacht is goed verlicht en veilig om te staan voor iemand die slecht ziet. Gewoon op elke lift zo’n voelbare kaart. Ook voor kinderen en andere mensen is deze kaart heel gebruiksvriendelijk.’’

Eenmaal beneden op spoor 3 legt Sprenkels een probleem van de kaart uit. ,,De kaart is vooral gemaakt voor het bovengrondse station. Hier beneden kan ik bijvoorbeeld niet voelen wat deel A of B is op dit perron. Je zou eigenlijk ook een aparte kaart moeten maken van het busstation en straks van de tram. Maar dan moet je met allemaal verschillende kaarten op pad.’’

Quote Het scheelt enorm als je weet wat je kunt verwachten op een station Jos Sprenkels

Uitkomst

Als ervaren treinreiziger zal Sprenkels de kaart niet snel gebruiken, toch ziet hij de komst van de plattegrond als een goede stap. ,,Voor mensen die niet vaak met de trein reizen is dit echt een uitkomst. Het scheelt enorm als je weet wat je kunt verwachten op een station. Het zal de veiligheid voor mensen met een visuele beperking ook absoluut vergroten.’’