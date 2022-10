Op de uitvaart van 'snackwagenman’ Piet kwamen zoveel mensen, dat niet iedereen naar binnen kon

Column Jerry denkt diep na hoe hij de vlag moet ophangen om zijn solidari­teit met vishandela­ren kenbaar te maken

Op de Vredenburgmarkt stond bij de viskraam een Nederkaanse man, wiens leeftijd door zijn lange zwarte baard moeilijk was in te schatten. Hij had net een enorme zeebaars aangewezen, die door het vismeisje - een karakteristieke blonde, rood-gekoonde Spakenburgse - met ferme halen van haar fileermes werd ontschubd.

8:55