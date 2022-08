Op deze data vallen de schoolvakanties in 2022-2023 in regio midden

Fatih (31) zat een week opgesloten in zijn huis vanwege kapotte lift: ‘Kan eindelijk weer naar buiten’

Een week zat de 31-jarige Fatih Simsek opgesloten in zijn huis op de vijfde etage van een appartementencomplex in Utrecht. Dinsdagavond werd de kapotte lift eindelijk gerepareerd en kon de Utrechter, die vanwege een spierziekte aan een rolstoel gebonden is, éindelijk weer naar buiten. ,,Ik ga even lekker ergens lunchen.”

14:00