Op fossielenjacht in Utrecht: 'Je ziet ze pas als je ze in de gaten hebt'

Altijd al eens op fossielenjacht gewild? Dan is zondag je kans. Onder leiding van de Utrechtse paleontoloog Jelle Reumer ga je ze zeker vinden in de stad.

Wat doet een paleontoloog?

„Kort gezegd: fossielen bestuderen. Met als eerste doel om de biodiversiteit, de samenhang tussen soorten, te ontrafelen. Hoe verhouden wij ons bijvoorbeeld tot de apen en wat hebben pissebedden te maken met trilobieten, de geleedpotigen die in zee leefden?”

En het tweede doel?

„Vroegere ecosystemen bekijken, milieu en klimaat reconstrueren. Dat gaat over oorzaak, gevolg en toekomst en is heel actueel in het licht van de klimaatverandering.”

Volledig scherm Rostroconch (uitgestorven weekdier) op de Nieuwegracht. © Jelle Reumer

Waarom zijn fossielen zo boeiend?

„Ze geven inzicht in miljarden jaren van biodiversiteit. Hoe zijn die tien miljoen soorten dieren en planten op aarde gekomen? Daar is de paleontologie voor nodig. Ieder zijn meug, maar ik vind dat ontzettend boeiende materie.”

Dan is het maar goed dat u paleontoloog bent geworden. En een boek over fossielen schreef.

„Klopt. Dat populair-wetenschappelijke werk heet Kijk waar je loopt en is leesbaar voor iedereen. Met uitleg welke diergroepen er zoal te zien zijn, zoals sponsen, schelpen, koralen en ammonieten. Die laatste zijn uitgestorven inktvisachtigen met de bekende spiraalvormige schelpen. Ik leg uit waar ze vandaan komen en waar ze te vinden zijn.”

Waar is dat zoal in Utrecht?

„Spons in de Lange Nieuwstraat, koralenkolonie op de Vismarkt, ammonieten in de vloer van Hoog Catharijne. Al wandelend door de stad kun je ze overal aantreffen. Op z’n Cruijffiaans gezegd: je ziet ze pas als je ze in de gaten hebt. En omgekeerd.”

Volledig scherm Spons op Hoog Catharijne. © Jelle Reumer

Volledig scherm Fossiel op de Vismarkt. © Jelle Reumer

Zondag 1 oktober gaat u op fossielenjacht.

„Ja, na een korte inleiding van mij in het Universiteitsmuseum. Die moet zorgen voor wat achtergrondinformatie, maar nog beter is als mensen mijn boekje kopen. Daarna gaan we op pad voor een wandeling van maximaal anderhalf uur over onder meer Nieuwegracht en Domplein. Utrecht is relatief rijk aan fossielen.”

Wie mogen er mee?

„Van jong tot oud. De meeste mensen vinden het ontzettend grappig om een keer te doen. Er zijn genoeg fossielen te vinden, maar je moet er een blik voor ontwikkelen. Daar kan deze tocht bij helpen.”

Maar met een groep van 200 man gaat u vast niet op pad.

„Nee, normaal maximaal twintig deelnemers, anders ziet de achterste niks. Maar er zijn voor zondag twee andere rondleiders beschikbaar, dus er kunnen tot 60 mensen mee.”

Volledig scherm Bekerspons aan de Lange Nieuwstraat. © Jelle Reumer

Welk fossiel vindt u het allermooist?

„De bekerspons op de Lange Nieuwstraat, in de stoep voor een huis. Prachtig. Stoepen, vloeren, zelfs sokkels: in bijna alle natuursteen komen fossielen voor.”