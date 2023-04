Op het taxiplateau hadden de chauffeurs in 1975 nog een kantoortje met wc, nu moeten ze het doen met een Dixi

Kat van Aldo werd in Duitsland gevonden: ‘Heb gevraagd hoe hij er kwam, maar kreeg geen antwoord’

Bent u misschien uw kat kwijt? Zeven maanden na zijn verdwijning krijgen de baasjes van Aurelius telefoon van een dierenasiel in het Duitse Bocholt. De vermiste zwartharige viervoeter is teruggevonden op 150 kilometer afstand van zijn woning in Utrecht.