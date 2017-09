Op het Utrechtse Singlefeestje hoef je je niet te schamen voor slechte smaak

‘And iiiiiiiiiiii-iiiiiii will always looooooove youhhouuu’. Het is half vier ’s nachts - of ’s ochtends, zo u wilt - als Whitney Houston in zaal Ronda van TivoliVredenburg klinkt. Ik sta in een kringetje met vier mensen die ik niet ken, heb mijn armen om hen heen geslagen en tetter tegen ze dat ik van ze houd. Voor altijd. Ik heb zelfs een beetje kippenvel. Want op dat moment meen ik het.

Al vijf jaar lang transformeert de organisatie van Singlefeestje iedere zaal waar ze draait tot één grote bak met liefde. Daar ben ik ze iedere keer weer dankbaar voor.

Het begon met vier Utrechtse vrienden, die alle singletjes die bij BNN lagen konden overnemen, omdat de zender ging digitaliseren. Ze kwamen op het lumineuze idee om een feestje te organiseren en een bak met cd’tjes bij de draaitafel neer te zetten. Daar konden mensen dan verzoeknummertjes (kaliber Jody Bernal, Spice Girls, Mariah Carey) uit kiezen. Ik zeg je: naast 4G en de smartphone was dat het beste idee van de 21ste eeuw.

Populair

Ze begonnen op Paaspop en in het Gras van de Buren en het feestje is nu ook in de rest van Nederland mateloos populair. Als ik op Facebook zie dat het weer in Utrecht is, krijg ik een – ietwat puberaal –verliefdheidskriebeltje in mijn buik en mobiliseer ik mijn vriendinnenleger. In de aanloop naar het feestje hebben we altijd hetzelfde voorspel: we sturen elkaar teksten als ‘zin in zin in’ en recyclen dankbaar onze dronkemansfoto’s van voorgaande edities.

Toegegeven: wij zijn ook de jongsten niet meer. De twee ­k-woorden (kind en koophuis) vallen bij sommigen angstaanjagend vaak. Singlefeestje is zo ongeveer het enige feestje waarvan we een gigantische kater nog voor lief nemen. Mijn vriend beschreef het treffend: ,,Ik leef naar dit feestje toe alsof het mijn groep 8-eindfeest is.”

Singlefeestje is bovendien de belichaming van de tegeltjeswijsheid: ‘Het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen’. Dit feestje helpt ons twintigers en dertigers die spreekwoordelijke slingers op te hangen.

Dus afgelopen vrijdagnacht stond ik er weer, met mijn rosé en meidenharem, dronken giechelend graaiend in de single-bakken. ,,Ricky Martin! Ik móét Ricky hebben!” krijst een vriendin. Mijn andere vriendin zingt mee met Lily Allens Fuck You en deelt in haar eentje met een grote glimlach middelvingers uit. Ondertussen overhandig ik een dj de single van Goede Tijden, Slechte Tijden.

Want hier hoef je je niet te schamen voor je slechte muzieksmaak. Hier, onder een plafond vol slingers en ballonnen, hoef je alleen maar te lachen, met je billen te schudden en je armen te zwaaien en mee te blèren met Whitney Houstons gezongen liefdesverklaring. En dan omhels je spontaan je buurman- of vrouw en zing je dat je van diegene houdt. Voor altijd.