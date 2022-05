‘Op naar de 100’, zei de dokter na risicovolle operatie, en zie: Riek is een eeuw oud! ‘Het is een wonder’

Utrecht heeft bijna weer een stadskraan, maar eerst wacht lastige én unieke transport­klus

Nog iets meer dan een week, en dan heeft Utrecht weer een historische stadskraan. Voor het zover is, moet een enorme logistieke puzzel worden gelegd. Want hoe krijg je een houten gevaarte van 13,5 meter hoog en 30 ton zwaar van Nieuwegein naar Utrecht? En via welke route gaat die unieke reis?

